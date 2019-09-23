СМИ: С-500 сбивает метеориты

Российскому комплексу приписывают "неземной уровень"

Китайские СМИ, которое ранее очень хорошо отзывались об истребителе Су-57, дали не менее восторженную оценку перспективной ЗРС С-500. Так, по мнению издания Sina, она превосходит и С-400 "Триумф" и американскую Patriot Advanced Capability-3.

Стоит отметить, что сравнить стоило бы еще с THAAD, хотя Sina в любом случае утверждает, что С-500 превосходит вообще любую зенитно-ракетную систему в мире.

Автор статьи даже написал, что некоторые приписывают С-500 способность сбивать метеориты. В частности, якобы знаменитый челябинский метеорит, который упал на Землю в 2013 году, был "подбит" российской ракетой.

"В российских социальных сетях это происшествие назвали "чудом работы С-500", потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы ЗРК С-500, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала", – цитирует РИА "Новости" китайское издание.

О том, что российская система способна сбивать метеориты, действительно, обсуждали на российских сайтах. Например, пользователь DMM2006 за сайте "Военного обозрения" пишет, что если скорость целей которые может взять и снести С-500 действительно равна 7 км/секунду, это обозначает что он способен перехватывать любые баллистические цели, и даже метеориты типа Челябинского.

Как справедливо отмечает автор Sina, ссылаясь на данные учены, скорость челябинский метеорит пересек атмосферу со скоростью 67600 км/час или около 19 км/c. Никакой земной зенитно-ракетный комплекс не в состоянии сбить метеорит, летящий на такой скорости.