"Киборги" ищут жертв по мобильному сигналу и дыханию

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA разработало уникальных роботов, которые могут работать в подземных тоннелях и искать людей по мобильным телефонам, голосам и даже температуре тела.

Как пишет специализированное издание С4isrnet.com, один из прототипов был наготове у американского спецназа, когда тот готовился ликвидировать бывшего главу запрещенного в РФ "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года.

Впервые о роботе рассказал Дональд Трамп на пресс-конференции. По его словам, на террористе был внушительный жилет смертника, поэтому машина была наготове. В итоге робот так и не был использован, поскольку террористы передвигались слишком быстро, а у спецназовцев не было уверенности, что подземелье не было другого выхода.

Однако, если бы тоннель оказался с тупиком, чтобы не рисковать, военные вполне могли послать робота-убийцу, которого было бы не так далко потерять, как живых людей в случае активизации пояса шахида.

Испытания машин DARPA проходят в подземных помещениях недостроенной АЭС в штате Вашингтон. Инженеры и ученые тестируют роботов и алгоритмы, которые должны сделать из машин "электронных ликвидаторов". Терроористы часто используют сеть подземных тоннелей, а также подвалы в черте города, поэтому роботов изначально готовят к боям в условиях ограниченной видимости.

Роботом при помощи пульта дистанционного управления управляет командир группы, однако перемешаются машины, в основном, автономно. В ходе испытаний, о которых рассказывает С4isrnet.com, роботы учились искать людей по сигналам Wi Fi, Bluetooth, играющим аудиозаписям, и даже дыханию и температуре тела. В тоннелях ученые прятали рюкзаки и расставляли манекены, которые затем разыскивали роботы. Пока машинам не удается найти всех "жертв" и "заложников". Но уже в ближайшем будущем спрятаться от таких "киборгов" будет непросто.