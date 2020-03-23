Ракета поразила цель на Гавайях

Американские военные испытали на Гавайях гиперзвуковой глайдер, который еще называют ответом на российский "Авангард". Как пишет Defense News, пуск осуществлен на Тихоокеанском ракетном полигоне.

Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) разогналось до гиперзвуковой скорости и поразило заданную цель. В испытаниях, которые признаны успешными, принимали участие как ВМС США, так и сухопутные части.

Сообщается, что скорость глайдера достигла 5 Махов, при этом аппарат маневрировал и менял высоту, чем затруднял свое обнаружение. Для гиперзвукового аппарата это не такая большая скорость, российский "Авангард" разгоняется до 20 Махов, однако нужно понимать, что это лишь испытания.

США рассматривают Common-Hypersonic Glide Body как наступательное вооружение для противодействия России и Китаю, которые добились достаточно больших успехов в области разработки гиперзвукового оружия.

C-HGB состоит из боеголовки, системы наведения и корпуса, сделанного из специального сплава. Базироваться установка будет как на кораблях, так и на суше. ВМС хотят C-HGB на кораблях уже в 2023 году, а на подводных лодках в 2024-м. В России к этому времени уже должны принять на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон".