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Ответ русским: США запустили свою версию "Авангарда"

Ответ русским: США запустили свою версию "Авангарда"
Фото:Mcs1 Eric Garst/U.S. Navy/www.globallookpress.com
Ракета поразила цель на Гавайях

Американские военные испытали на Гавайях гиперзвуковой глайдер, который еще называют ответом на российский "Авангард". Как пишет Defense News, пуск осуществлен на Тихоокеанском ракетном полигоне.

Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) разогналось до гиперзвуковой скорости и поразило заданную цель. В испытаниях, которые признаны успешными, принимали участие как ВМС США, так и сухопутные части.

Сообщается, что скорость глайдера достигла 5 Махов, при этом аппарат маневрировал и менял высоту, чем затруднял свое обнаружение. Для гиперзвукового аппарата это не такая большая скорость, российский "Авангард" разгоняется до 20 Махов, однако нужно понимать, что это лишь испытания.


США рассматривают Common-Hypersonic Glide Body как наступательное вооружение для противодействия России и Китаю, которые добились достаточно больших успехов в области разработки гиперзвукового оружия.

C-HGB состоит из боеголовки, системы наведения и корпуса, сделанного из специального сплава. Базироваться установка будет как на кораблях, так и на суше. ВМС хотят C-HGB на кораблях уже в 2023 году, а на подводных лодках в 2024-м. В России к этому времени уже должны принять на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Александр ИЛЬИН

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