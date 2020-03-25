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Российская ракета "Циркон" промажет по цели

Российская ракета "Циркон" промажет по цели
Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press/www.globallookpress.com
Точное наведение на гиперзвуковой скорости признали невозможным

Новая российская противокорабельная ракета "Циркон", которую сейчас испытывают на фрегате проекта 22350 и атомной подлодке типа "Ясень", не может быть точной из-за ее огромной скорости. Об этом в "Военно-промышленном курьере" пишет военный эксперт Максим Климов.

По его мнению, гиперзвуковая скорость в атмосфере создает вокруг ракеты плазму, поэтому работы обычная головка самонаведения просто не будет работать.

Решить проблему можно только двумя способами: снизить скорость, но после этого "Циркон" превратится в обыкновенную сверхзвуковую ракету, или "вывести за плазму" антенны связи и датчики наведения. Это возможно, однако неизбежно приведет к ограничению характеристик.

Как считает Климов, лучший носитель для ракеты – это самолет. Однако у военных на этот счет другое мнение. Гиперзвуковыми "Цирконами" предполагается вооружить, в первую очередь, корабли и подводный лодки.

Для самолетов существует "Кинжал", который сможет взять под крыло не только МиГ-31, но и Ту-22М3М. Эксперт ранее уже предлагал использовать Су-34 как носителя "Циркона". Стоит отметить, что для этого желательно, чтобы "утенок" был еще и палубным, но пока это стандартный истребитель-бомбардировщик.

Александр ИЛЬИН

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