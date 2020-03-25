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Грозный ответ России: американцы собрали свой "Панцирь"

Грозный ответ России: американцы собрали свой "Панцирь"
Кадр youtube.com
Комплекс будет уничтожать беспилотники и крылатые ракеты

В США завершают испытания новейшего зенитного комплекса малого радиуса действия IM-SHORAD. Система готовится в противовес российскому комплексу "Панцирь-С1", который получил очень спорные оценки в Сирии.

Новая американская система на шасси Stryker станет частью многоуровневой архитектуры ПВО, которая включает в себя защиту от баллистических и крылатых ракет, артиллерийских снарядов, мин, а также беспилотников, что в последнее время крайне актуально. IM-SHORAD с ракетой Raytheon Stinger как раз будет отвечать за уничтожение дронов и крылатых ракет, и работать, судя по всему, в комплексе с "Пэтриот". Аналогично российский "Панцирь-С1" интегрирован с системой С-400.

Таким образом, американцы надеются нивелировать слабость "Пэтриот" перед такими целями, как беспилотники. Это стало очевидным после того, как хуситы успешно атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, защищенные системами "Пэтриот".

Как пишет Defense News, комплекс IM-SHORAD уже прошел испытания на полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико, а окончательное тестирование по плану завершится этой осенью. Пока существуют лишь прототипы, однако в США надеются, что уже очень скоро новый комплекс потеснит российский "Панцирь-С1", который довольно успешно продается по всему миру. Россия, в свою очередь, уже вовсю готовит перспективный "Панцирь-СМ".

Александр ИЛЬИН

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