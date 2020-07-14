ВВС США заплатят Boeing за новые истребители

ВВС США заплатят Boeing за новые истребители
Фото: flickr.com/57643233@N07
Самолеты предназначены для запуска гиперзвукового оружия

Армия США потратит огромные деньги на новые истребители. За первые 8 F-15EX Пентагон заплатит компании Boeing $1,2 миллиарда. Всего же контракт рассчитан на $23 миллиарда. Об этом авиакомпания и Пентагон сообщили в понедельник, 13 июля.

"В планах – 144 самолета", – говорится в пресс-релизе.

Первые два истребителя ВВС США должны получить уже в середине 2021 года. Их направят на базу "Эглин" во Флориде, где они будут проходить испытания. К концу 2023-го таких самолетов в армии США будет еще шесть как минимум.

F-15EX заменят F-15C/D. Главное отличие новых истребителей – их способность нести и запускать гиперзвуковое оружие длиной до 7 м и весом более 3 тонн. Ракеты с такими габаритами даже не поместятся в оружейные отсеки других истребителей. А учитывая, что F-15EX способен разгоняться до 3 Махов и более, стартовая скорость пущенных ракет будет очень высокой, что делает такое оружие весьма мощным.

Как сказал вице-президент Boeing Прат Кумар, новые возможности F-15EX "помогут американским боевикам опережать угрозы", передает "Царьград".

Ранее эксперты американского издания Military Watch сравнили характеристики Су-35С и F-15EX и пришли к выводу, что их "орел" уступает российской машине в маневренности и дальности.

Николай ВИКТОРОВ

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