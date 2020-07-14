Самолет может получить новый, более мощный двигатель

Не так давно китайская газета South China Morning Post писала, что Китай начал массовый выпуск модернизированного истребителя пятого поколения J-20B. Учитывая тот факт, что Россия только готовится запустить в серию первую версию Су-57, это значительный шаг вперед.

Однако, по мнению авторов журнала The National Interest, совершенно не понятно, сколько J-20B будет построено, так как даже самолетов первой модификации произведено лишь около 30, включая прототипы. NI полагает, что Китай с его J-20 просто не сможет конкурировать с США, которые производят сотни F-35 и столько же продают за рубеж.

Если даже Китай произвел полсотни J-20, как это утверждается в некоторых государственных СМИ страны, этого все равно не хватит, чтобы противостоять парку F-35 и F-22. Однако Россию Китай, получается, пока обгоняет, но лишь по количеству истребителей пятого поколения. Насколько они эффективны и надежны, пока не ясно.

В США уверяют, что Китай украл часть технологий для своего J-20 у F-35. Также на "тридцать пятый" чем-то смахивает другой китайский истребитель пятого поколения – FC-31. К слову, на его базе Пекин собирается построить палубный самолет для нового авианосца, который уже не будет разработан на базе советского крейсера.

Проблемой Китай до сих пор остаются двигатели, которые Пекин долгое время покупал у Москвы. Но для J-20B китайцы должны были подготовить свой WS-15 с улучшенной тягой. Будут ли они на модернизированном истребителе, до сих пор не известно. Китай очень хорошо хранит военные секреты.