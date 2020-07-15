Штурмовик показал себя во всей красе

В Великобритании прокомментировали недавнее качественное видео с модернизированными штурмовиками Су-25СМ3.

По мнению издания Daily Express, Россия улучшила свой летающий танк, так как готовится к третьей мировой войне. Штурмовик со времен войны в Афганистане является одним из наиболее используемых самолетов в ходе военных конфликтов.

Основная задача самолета – обеспечивать поддержку сухопутных войск и уничтожать бронетехнику противника. Как известно, одними бомбардировщиками в серьезном конфликте не обойтись, поэтому Су-25СМ3 обязательно будут применяться в боевых действиях.

Неслучайно ранее журнал The National Interest назвал "Грача" самым полезным российским боевым самолетом, а зарубежные эксперты в один голос уверяют, что F-35A никогда не заменит A-10, так как штурмовик может эффективно работать на малых высотах и небольшой скорости, а также обладает лучшей маневренностью.