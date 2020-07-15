"Серый волк" может совершить революцию в боевой авиации

ВВС США сообщили о завершении серии испытаний новой крылатой ракеты, разработанной в рамках программы "Серый волк". Ее точные характеристики пока засекречены, известно лишь, что конструкторам удалось решить одну из главных проблем подобных боеприпасов – их высокую стоимость. Как уверяют разработчики, новая ракета класса "воздух - воздух" будет значительно дешевле AGM-158 (JASSM) и при этом не менее эффективна.

Как пишет журнал The Drive, испытания проходили на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, а использовался при этом истребитель F-16С. В частности, ВВС США проверяли устойчивость ракеты к помехам на земле и в воздухе. Кроме того, был успешно протестирован двигатель TDI-J85 разработки компании Technical Directions Inc. К слову, это подразделение Kratos, которая готовит к производству дроны "Валькирия" для ВВС США.

По данным издания, двигатель ракеты очень экономичен, поэтому ракета обладает хорошей дальностью. Цена – отдельный разговор: одна JASSM стоит порядка $1,26 миллиона. Можно представить, в какую сумму обойдется массированный удар такими ракетами.

Кстати, очень дорогие и российские крылатые ракеты "Калибр-А". Их точная стоимость не раскрывается, однако известно, что в 2006 году Индия заключила контракт с Россией на покупку 28 "Калибров" в экспортном варианте на сумму $184 миллиона.

В США стараются снизить стоимость крылатых ракет, для этого даже реализуются другая программа с красноречивым названием "Золотая Орда". Ее суть в использовании множества дешевых ракет, которые будут представлять из себя единую систему и управляться искусственным интеллектом. Испытывать ее планируется на B-52H.