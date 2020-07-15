Британцы решили учиться воевать с Россией у Турции

Успешное применение Турцией ударных беспилотников, которые расправились с российскими "Панцирями", изменило баланс сил в Сирии и Ливии. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, с Турции, использующей дроны Bayraktar TB2, стоит брать пример.

С середины прошлого года, по словам Уоллеса, которые приводит турецкое агентство "Анадолу", "умные" боеприпасы беспилотники уничтожили три тысячи боевиков, 151 танк, 8 вертолетов, 3 истребителя, 8 систем ПВО, преимущественно "Панцирь-С1", а также грузовики и другую технику.

Кроме того, министр напомнил, что в июле прошлого года турецкие бепилотники разбомбили командные пункты и два транспортника в аэропорту Джуфра, который находился под контролем Ливийской национальной армии. Уоллес имел в виду два Ил-76 украинской авиакомпании Europe Air, которые были уничтожены в ночь на 26 июля турецкими БПЛА. Тогда погиб командир экипажа одного из самолетов Владимир Бухальский – он пытался спасти документы из кабины.

Беспилотники Анкары, действительно, стали неприятным сюрпризом для Сирийской арабской армии и российских военных. Оказалось, что для уничтожения колонн техники, комплексов ПВО и бронетехники необязательны штурмовики или вертолеты. Достаточно современных БПЛА и высокоточных боеприпасов.

Аналогичная тактика была применена в Ливии, правда, по данным СМИ, российские "Панцири" уничтожили достаточное количество турецких дронов, хоть и серьезно пострадали. Тем не менее, по данным западных СМИ, Россия была вынуждена перебросить в Ливию МиГ-29 и Су-24, чтобы хоть как-то выравнять ситуацию.