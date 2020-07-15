Дороги Незалежной оказались непроходимы для Hummer

Представитель Пентагона, который инструктирует и обучает воинов современной Незалежной, намертво застрял в местной грязи в ходе маневров. Об этом пишет издание "Украина.ру".

Отмечается, что инцидент произошел после учений Военно-морских сил страны, на полигоне на юге соборной. Там военнослужащие ВСУ под присмотром кураторов из США отработали уничтожение условного десанта противника.

"Американский инструктор вместе со своим Хаммером намертво застрял в раскисших украинских дорогах. Ну что сказать, тщательнее нужно товарищи американцы изучать подмандатную территорию!" – советует телеграм-канал издания.

Соответствующий фотофакт прилагается.

Конкретное место ЧП не указывается, но украинские СМИ сообщают, что учения проводились несколько дней назад в Черноморском регионе. ВМСУ отработали высадку десанта на побережье. В маневрах участвовали морпехи 88-й бригады вооруженных сил. Также вблизи Одесской области военные в составе разнородных тактических групп отражали атаки противника в море и оказывали помощь судну, терпящему бедствие, следует из видеорепортажа на ютюб-канале.

