В Израиле наказали пилота F-35 за хлопок в небе

В Израиле наказали пилота F-35 за хлопок в небе
Фото: flickr.com/U.S. Embassy JerusalemFollow
Жители подумали, что начались боевые действия

ВВС Израиля наказали своего же летчика за то, что тот напугал жителей портового города Хайфа хлопком, когда преодолевал звуковой барьер. Так как это происходило в районе 10 вечера, люди подумали, что на них напали или произошло какое-то ЧП.

Свою обеспокоенность в Twitter выразил один из ведущих Israel Radio, который написал о "сумасшедшем взрыве" над городом Хайфа.  

Затем уже утром военные взяли на себя ответственность за хлопки и заявили, что "вызвали на ковер" пилота, который превышил "скоростной режим" в это районе.

Как передает газета The Times of Israel, пилота пока отстранили от полетов, то есть он получил дисциплинарное наказание.

О хлопках после преодоления самолетами звукового барьера периодически сообщают жители Крыма, в частности Симферополя. Иногда хлопки раздаются утром, что тоже вызывает беспокойство людей. О похожим случаях сообщали и жители Ялты.

Стоит отметить, что подобные хлопки неизбежны при эксплуатации боевой авиации, вопрос лишь во времени полетов. Иногда летчики специально тренируются в темное время суток, в идеале для этого нужен полигон, но он не всегда доступен. Тот же Крымский полуостров не такой большой, учитывая скорость истребителя.

Александр ИЛЬИН

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