Жители подумали, что начались боевые действия

ВВС Израиля наказали своего же летчика за то, что тот напугал жителей портового города Хайфа хлопком, когда преодолевал звуковой барьер. Так как это происходило в районе 10 вечера, люди подумали, что на них напали или произошло какое-то ЧП.

Свою обеспокоенность в Twitter выразил один из ведущих Israel Radio, который написал о "сумасшедшем взрыве" над городом Хайфа.

Затем уже утром военные взяли на себя ответственность за хлопки и заявили, что "вызвали на ковер" пилота, который превышил "скоростной режим" в это районе.

Как передает газета The Times of Israel, пилота пока отстранили от полетов, то есть он получил дисциплинарное наказание.

О хлопках после преодоления самолетами звукового барьера периодически сообщают жители Крыма, в частности Симферополя. Иногда хлопки раздаются утром, что тоже вызывает беспокойство людей. О похожим случаях сообщали и жители Ялты.

Стоит отметить, что подобные хлопки неизбежны при эксплуатации боевой авиации, вопрос лишь во времени полетов. Иногда летчики специально тренируются в темное время суток, в идеале для этого нужен полигон, но он не всегда доступен. Тот же Крымский полуостров не такой большой, учитывая скорость истребителя.