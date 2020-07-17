Решение верховного главнокомандующего не связано с ситуацией на Кавказе и Украине, рассказал специалист

В пятницу, 17 июля, началась экстренная проверка Вооруженных сил РФ в ЮВО и ЗВО, а также ВДВ и морской пехоты Тихоокеанского и Северного флотов. Как объяснил эксперт, повлияла на проверку готовности военных обеспечить безопасность страны и эпидемиологическая ситуация.

Директор Центра политической конъюктуры Иван Коновалов считает, что решение Владимира Путина не связано с событиями на южном Кавказе, где обострилась ситуация, и событиями на Украине.

Он предположил, что военных, которые проводили подготовку в ограниченных мерах из-за пандемии коронавируса, решили проверить перед учениями "Кавказ – 2020", чтобы оценить реальный уровень их подготовки.

Коновалов также добавил, что за учениями будет следить и зарубежные военные, поэтому и проводится такая проверка.

"Впереди важные, знаковые учения "Кавказ – 2020", проверка войск абсолютна логична и необходима",

– цитирует его слова "МК".

К внезапной проверке, инициированной Владимиром Путиным были привлечены более 100 тысяч военных, около 25 тыс. боевых единиц техники, а также самолеты, вертолеты, и морские суда.