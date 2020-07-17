Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу

Владимир Путин дал поручение проверить войска ЮВО и ЗВО на готовность обеспечить безопасность страны. Также была назначена проверка войск ВДВ и морской пехоты, указывает Министерство обороны страны.

Военных собираются проверить на готовность обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовиться к учению "Кавказ-2020", пишет РИА "Новости".

В проверке будет задействовано 35 сухопутных полигонов. В акваториях Черного и Каспийского моря – 17 полигонов.

В последнее время российским военным приходится все чаще перехватывать американские разведчики на границе России у Черного моря. В июле последний случай произошел несколько дней назад – тогда истребителям удалось отвадить самолет США от российской территории, пресечения границы зарегистрировано не было.