Путин поручил срочно проверить войска

Путин поручил срочно проверить войска
Владимир Путин. Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу

Владимир Путин дал поручение проверить войска ЮВО и ЗВО на готовность обеспечить безопасность страны. Также была назначена проверка войск ВДВ и морской пехоты, указывает Министерство обороны страны. 

Военных собираются проверить на готовность обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовиться к учению "Кавказ-2020",  пишет РИА "Новости". 

В проверке будет задействовано 35 сухопутных полигонов. В акваториях Черного и Каспийского моря – 17 полигонов. 

В последнее время российским военным приходится все чаще перехватывать американские разведчики на границе России у Черного моря. В июле последний случай произошел несколько дней назад – тогда истребителям удалось отвадить самолет США от российской территории, пресечения границы зарегистрировано не было.

Евгения НАГОРСКАЯ

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