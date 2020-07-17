Мобилизация российской армии по приказу Путина попала на видео

Мобилизация российской армии по приказу Путина попала на видео
Yevgeny Philippov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Части Западного и Южного военного округов приведены в боевую готовность для отработки учебных задач

Минобороны РФ опубликовало видеозапись с экстренной проверкой вооруженных сил, инициированной по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Как отметили в военном ведомстве, вооруженные силы ЮВО и ЗВО, а также силы ВДВ вместе с соединениями ВМФ уже прибыли на проверку, приведя технику в боевую готовность.

В ведомстве добавили, что целью проверки является оценка дееспособности армии на юго-западном участке страны, где до сих пор сохраняется неспокойная обстановка, и оценка готовности армии к главному учению "Кавказ-2020". В ходе проверки войска будут отрабатывать учебные задачи по устранению угроз в бандформированиях и ликвидации терактов, охране аэродромов и пунктов дислокации Черноморской и Каспийской флотилий.  К участию привлекли примерно 150 тысяч военных, десятки тысяч единиц военной техники, а также более ста единиц флота.

Ранее глава Центра политконъюнктуры Иван Коновалов заявлял, что решение о проведении проверки связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, а не событиями на Закавказье и Украине.

"Утро.ру" сообщало, что Киев анонсировал проведение военных учений со странами НАТО. Таким образом украинская сторона отреагировала на российские маневры. 

Егор МАЛКОВ

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