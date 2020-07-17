Турок накажут за покупку вооружений российского ВПК

В Конгресс США поступил законопроект о введении санкций в адрес Турции за закупку российских комплексов С-400. Рестрикции подготовили конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол.

Документ называется "Закон о противодействии экспорту российских вооружений". Авторы предлагают признать поставки С-400 "существенной сделкой", что по существующему законодательству Штатов требует ввода санкций.

По словам Кинзингера, представители НАТО предупреждали власти Турции, что как член альянса, она не должна была приобретать российское системы ПВО.



"Мы должны ясно дать понять, что мы не будем терпеть их действия и что последуют серьезные последствия", – цитирует "Интерфакс" американца.

Напомним, РФ поставила Турции четыре дивизиона С-400 в прошлом году. Официальная Анкара уже не раз заявляла, что западные союзники не оставили ей выбора.