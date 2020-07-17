Вашингтон подготовил санкции против Анкары из-за российских С-400

Вашингтон подготовил санкции против Анкары из-за российских С-400
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Турок накажут за покупку вооружений российского ВПК

В Конгресс США поступил законопроект о введении санкций в адрес Турции за закупку российских комплексов С-400. Рестрикции подготовили конгрессмены Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и Майкл Маккол.

Документ называется "Закон о противодействии экспорту российских вооружений". Авторы предлагают признать поставки С-400 "существенной сделкой", что по существующему законодательству Штатов требует ввода санкций.

По словам Кинзингера, представители НАТО предупреждали власти Турции, что как член альянса, она не должна была приобретать российское системы ПВО.

"Мы должны ясно дать понять, что мы не будем терпеть их действия и что последуют серьезные последствия", – цитирует "Интерфакс" американца.

Напомним, РФ поставила Турции четыре дивизиона С-400 в прошлом году. Официальная Анкара уже не раз заявляла, что западные союзники не оставили ей выбора.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Подфартило": Песков о работе с Путиным

Пресс-секретарь президента считает, что смог многому научиться на своем посту

"Какой-то бред": иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17 назвали незаконным

В РФ объяснили, почему гражданский суд по авиакатастрофе 2014 года является абсурдным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей