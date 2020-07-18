США решились передать в пользование Незалежной боевые машины

Америка одобрила продажу 16 катеров Украине. Вместе с ними будет передано соответствующее оборудование. Об этом рассказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Политик отметил, что шесть машин уже переданы в распоряжение страны для решение соответствующих задач. Остальные десять Украина планирует приобрести за счет оборонного бюджета, информирует "Комсомольская правда".

Кулеба также подчеркнул, что такой шаг говорит о растущем доверии Вашингтона к Киеву. Есть вероятность, что в скором времени у Украины появится возможность разрабатывать совместный с НАТО план по вооружению.