На Украине заявили о растущем уровне доверия между Киевом и Вашингтоном

США решились передать в пользование Незалежной боевые машины

Америка одобрила продажу 16 катеров Украине. Вместе с ними будет передано соответствующее оборудование. Об этом рассказал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Политик отметил, что шесть машин уже переданы в распоряжение страны для решение соответствующих задач. Остальные десять Украина планирует приобрести за счет оборонного бюджета, информирует "Комсомольская правда". 

Кулеба также подчеркнул, что такой шаг говорит о растущем доверии Вашингтона к Киеву. Есть вероятность, что в скором времени у Украины появится возможность разрабатывать совместный с НАТО план по вооружению. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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