Зеленский оставил жену и сбежал на дачу Хрущева

Зеленский оставил жену и сбежал на дачу Хрущева
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины проведет в уединении 10 дней

Владимир Зеленский решил провести отпуск на острове Бирючий, в Херсонской области, на даче Никиты Хрущева. Об этом сообщил политолог Тарас Черновол.

Эксперт поведал в "Фейсбук", что предположительно президент Незалежной отправился отдыхать без супруги Елены Зеленской, которая совсем недавно переболела коронавирусом. Политолог считает, что в отношениях супругов возникли проблемы – ведь морской воздух необходим сейчас первой леди страны. 

При этом Черновол раскритиковал Зеленского – дача Хрущева находится во владении Государственного управления делами, которое последний обещал ликвидировать, но так и не сделал этого. Политолог подчеркнул, что, получает, лидер украинцев отдохнет за счет бюджета. Черновол ужаснулся при мысли о том, во сколько обойдется отдых Зеленского, ведь дачу давно не использовали и явно подготовили для комфортного визита главы государства. 

А издание "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Владимира Кацмана, который на днях выступал в прямом эфире NewsOne, написало, что этой резиденцией предыдущие президенты Украины не пользовались. Да и сам Хрущев побывал там лишь раз. 

Полина ИВАНОВА

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