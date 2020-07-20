Новая техника, уверяют в Незалежной, позволит доминировать Москве не только в море, но и в космосе

РФ занимается тайной разработкой систем освещения над Черным морем и под его водами. Об этом сообщают авторы украинского журнала "Черноморская безопасность"

Как утверждает источник, Кремль намерен построить "подводный плацдарм", который сможет использовать для своего доминирующего положения и "переноса противостояния" в космическое пространство. Специализированная техника, такая как система "Дельта-МГ", будет размещена на нитях газопроводов, проходящих под водой.

Отмечается, что в советские годы руководство страны занималось разработкой систем освещения над водой на трех рубежах: океанской, а также дальней и ближней морскими зонами. По словам украинских экспертов, РФ работает над оборудованием для третьей зоны, используя соответствующую военную технику: к примеру, в 2019 году на северо-западе Черного моря российские ВС развернули комплекс МГК-608, способный контролировать пространство на воде и под ней в 200-километровом радиусе. Также, согласно приведенным данным, Минобороны занимается размещением гидрокомплекса "Рациональность ВГ-5", который должен стать частью морской базы в Новороссийске.

Источник утверждает, что в 2014 году Минобороны успело разместить 20 гидроакустических станций "Амга-М", созданных для поимки вражеских субмарин. Такое решение позволило Москве создать "противолодочный рубеж" площадью 600 квадратных километров.

Сообщается, что Россия намерена развернуть электромагнитное оборудование для обнаружения вражеских подводных лодок дальностью до 30 километров.

"Утро.ру" писало, что ВМС России взяли под контроль корабли НАТО, вошедшие в акваторию Черного моря.