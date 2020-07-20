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Тела двух солдат обнаружены под населенным пунктом Авдеевка на Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин в ходе заявления по сводке событий на 19 июля 2020 года.
Как отмечает источник, связанные тела украинских военнослужащих были обнаружены в Голубом озере рыбаками. Позднее генштабу удалось выяснить, что бойцы ВСУ наладили канал контрабандной поставки боеприпасов и оружия через город Бахмут в Донецкой области, где расположена перевалочная база.
По словам Никитина, погибшие перешли дорогу одному из руководителей украинского подразделения, который является куратором нелегального бизнеса по поставке оружия. Речь идет о капитане Терехине, командире первого подразделения батальона "Донбасс".
Проведенная экспертиза указала на то, что бойцы СБУ были утоплены заживо. Такие зверские меры предприняли в целях устрашения других солдат, которые хотят заработать похожим способом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Заявление Никитина опубликовано на канале УНМ ДНР в YouTube.
"Утро.ру" писало, что боец украинской армии погиб на территории Донбасса. Восемь солдат получили ранения. Инцидент произошел во время учений по стрельбе из миномета.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
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