Украинцы перешли дорогу влиятельному человеку, курировавшему нелегальный бизнес

Тела двух солдат обнаружены под населенным пунктом Авдеевка на Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин в ходе заявления по сводке событий на 19 июля 2020 года.

Как отмечает источник, связанные тела украинских военнослужащих были обнаружены в Голубом озере рыбаками. Позднее генштабу удалось выяснить, что бойцы ВСУ наладили канал контрабандной поставки боеприпасов и оружия через город Бахмут в Донецкой области, где расположена перевалочная база.

По словам Никитина, погибшие перешли дорогу одному из руководителей украинского подразделения, который является куратором нелегального бизнеса по поставке оружия. Речь идет о капитане Терехине, командире первого подразделения батальона "Донбасс".

Проведенная экспертиза указала на то, что бойцы СБУ были утоплены заживо. Такие зверские меры предприняли в целях устрашения других солдат, которые хотят заработать похожим способом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Заявление Никитина опубликовано на канале УНМ ДНР в YouTube.

"Утро.ру" писало, что боец украинской армии погиб на территории Донбасса. Восемь солдат получили ранения. Инцидент произошел во время учений по стрельбе из миномета.