Политолог назвал главных виновников возможного распада Украины

Политолог назвал главных виновников возможного распада Украины
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пока власть в Незалежной застыла в нерешительности, субъекты наращивают силу

Главы украинских регионов берут на себя все большую ответственность, не считаясь с правительством и президентом Незалежной из-за слабой позиции Киева. Такое заявление сделал политолог Михаил Погребинский.

Ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что регионы могут стать причиной развала страны. Более того, они заняты "большим реваншем", так как определенные элиты оказались подавлены действующим правительственным аппаратом. В самой Одессе, уверен он, большая часть средств разворовывается чиновниками, а оставшиеся средства уходят на содержание их "частных армий". Таким образом, разгуливающие по улицам "головорезы" финансируются за счет средств регионального бюджета.

По словам Погребинского, мнение о слабости и нерешительности Киева на Украине довольно популярно, поэтому регионы берут на себя все больше полномочий. Впрочем, субъекты действительно могут укреплять свое положение при слабом правительстве. Бывает, что это сопровождается националистическими настроениями. К примеру, румынские и венгерские общины на западе страны давно стремятся к автономии.

Погребинский рассказал, что сложившийся в Одесской области центр силы представляет собой мэра города Геннадия Труханова с его окружением. Действующий глава – популярный чиновник с криминальным прошлым, у которого нет конкурентов, способных ему что-то противопоставить.

По словам политтехнолога, многие граждане считают, что президент Зеленский является слабым руководителем, поэтому его верховенство на протяжении всего срока неприемлемо. В таком случае возможны два варианта: либо добровольная отставка, либо госпереворот, а его можно устроить только при содействии Запада, которому нравится нынешний украинский лидер.

"Он их устраивает, ведь он делает все, что ему говорят", – объяснил Погребинский в беседе со "Взглядом".

Ранее киевский политолог заявлял, что радикальные элементы с легкостью могут свергнуть Зеленского, обойдясь без "майданов".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Элита РФ имела доступ к вакцине против COVID-19 с апреля - СМИ

Как отмечает источник, речь идет о десяти людях

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей