Президент страны не является сильным лидером, считают на Украине

Владимира Зеленского с легкостью могут свергнуть радикалы. При этом не потребуется проводить никаких протестов против власти, "антизеленских майданов" – хватит лишь тысячи радикально настроенных людей. Такого мнения придерживается политолог Михаил Погребинский.

Он рассказал изданию "Украина.ру", что нынешняя власть в стране невероятно слаба. Президента могут без проблем "арестовать, посадить в самолет и отправить в Оман".

Эксперт также отметил, что за все время нахождения на посту главы государства Зеленский до сих пор не взял под контроль украинских силовиков. Из-за этого, по словам Погребинского, радикалы стали творить в стране то, что хотят, и оставаться безнаказанными.

Если они примут решение о свержении Зеленского, то придут к нему и заставят подписать отставку по состоянию здоровья. Никакого сопротивления им оказано не будет, добавил политолог.

Нынешнего главу Украины последнее время часто критикуют за неэффективную деятельность. Например, недавно его обвинили в провале по урегулированию конфликта на Донбассе.