Политолог: Зеленского легко арестуют и отправят в Оман

Политолог: Зеленского легко арестуют и отправят в Оман
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com|www.globallookpress.com
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Президент страны не является сильным лидером, считают на Украине

Владимира Зеленского с легкостью могут свергнуть радикалы. При этом не потребуется проводить никаких протестов против власти, "антизеленских майданов" – хватит лишь тысячи радикально настроенных людей. Такого мнения придерживается политолог Михаил Погребинский.

Он рассказал изданию "Украина.ру", что нынешняя власть в стране невероятно слаба. Президента могут без проблем "арестовать, посадить в самолет и отправить в Оман". 

Эксперт также отметил, что за все время нахождения на посту главы государства Зеленский до сих пор не взял под контроль украинских силовиков. Из-за этого, по словам Погребинского, радикалы стали творить в стране то, что хотят, и оставаться безнаказанными.

Если они примут решение о свержении Зеленского, то придут к нему и заставят подписать отставку по состоянию здоровья. Никакого сопротивления им оказано не будет, добавил политолог. 

Нынешнего главу Украины последнее время часто критикуют за неэффективную деятельность. Например, недавно его обвинили в провале по урегулированию конфликта на Донбассе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Его призвание быть клоуном и смешить людей.
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