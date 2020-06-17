Болезнь жены Зеленского назвали враньем

Болезнь жены Зеленского назвали враньем
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Об этом в соцсетях заявил политолог Дмитрий Корнейчук

Известный политолог Дмитрий Корнейчук в своем "Фейсбук" написал о том, что он думает по поводу болезни жены президента Украины Елены Зеленской. Он считает, что народ не поверил в диагноз первой леди страны из-за потерпевшего политическую неудачу Владимира Зеленского.

Корнейчук отметил, что жители Незалежной не поверили в болезнь супруги главы государства. Поэтому новость о состоянии ее здоровья выглядела, по мнению политолога, издевательством над нищими людьми, которые все это время были вынуждены сидеть на карантине, пока президент зарабатывал на нем. Аналитик также добавил, что диагноз COVID-19 у Елены Зеленской вызвал кучу сомнений и у той части населения, которая все еще доверяет украинскому лидеру. 

В своем посте Корнейчук отметил, что менять тактику президент уже не мог, поэтому во всю эту историю "решили добавить треша". "Зеленского и Ко погубит их тупость и жадность", – добавил политолог.

 

Напомним, 16 июня, стало известно о том, что жену главы Украины Елену Зеленскую госпитализировали. В пресс-офисе президента заявили, что у его супруги двусторонняя пневмония. Ранее сообщалось, что ей диагностировали COVID-19.

Юлия ЕВГРАФОВА

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