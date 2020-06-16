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Жена президента Украины Елена Зеленская была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. До этого она находилась на лечении дома с семьей.
Как сообщает РИА "Новости", ее состояние врачи оценивают как стабильное. При этом инфекция не подтвердилась ни у Владимира Зеленского, ни у детей президента.
Ранее "Утро.ру" писало, что состояние супруги главы Украины не вызывает у врачей никаких опасений. Никаких симптомов болезни у нее обнаружено не было.
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