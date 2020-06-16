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Жену Зеленского увезли в больницу

Жену Зеленского увезли в больницу
Владимир Зеленский с супругой. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
О ее болезни стало известно несколько дней назад

Жена президента Украины Елена Зеленская была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. До этого она находилась на лечении дома с семьей.

Как сообщает РИА "Новости", ее состояние врачи оценивают как стабильное. При этом инфекция не подтвердилась ни у Владимира Зеленского, ни у детей президента. 

Ранее "Утро.ру" писало, что состояние супруги главы Украины не вызывает у врачей никаких опасений. Никаких симптомов болезни у нее обнаружено не было. 

Фоторепортаж
"Агрессивно против": жена Зеленского отказалась быть супругой президента
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Евгения НАГОРСКАЯ

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