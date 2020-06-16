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Порошенко умер в больнице

Порошенко умер в больнице
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Об этом сообщили на сайте фракции

Алексей Порошенко скончался в больницы после инфаркта. Отцу пятого президента Украины было 84 года. 

О смерти Порошенко сообщили на сайте фракции "Европейская солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", – указывают на странице партии. 

В понедельник, 15 июня, стало известно, что Алексея Ивановича госпитализировали в одну из киевских клиник. Мужчина вел активную политическую деятельность на Украине, а в 2012 года даже принял участие в выборах в Верховную Раду. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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