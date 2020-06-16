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Алексей Порошенко скончался в больницы после инфаркта. Отцу пятого президента Украины было 84 года.
О смерти Порошенко сообщили на сайте фракции "Европейская солидарность".
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", – указывают на странице партии.
В понедельник, 15 июня, стало известно, что Алексея Ивановича госпитализировали в одну из киевских клиник. Мужчина вел активную политическую деятельность на Украине, а в 2012 года даже принял участие в выборах в Верховную Раду.
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