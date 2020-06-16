Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион

"Газпром" изменил схему поставок газа в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Долг за прежние годы российской компании никто не вернул.

Украина отказалась от покупки российского газа напрямую у "Газпрома" в 2015 году. Но поставки в ЛНР и ДНР продолжались, причем записывались на счет "Нафтогаза". Украинская компания платить за них отказывалась, задолженность росла.

В конце 2019 г. Москва и Киев согласовали новый газовый контракт. Поднимать при этом спор о поставках Донбассу не стали. Более того, "Газпром" лишился возможности приписывать Украине газ, уходящий в Донецк и Луганск.

Теперь российский концерн вынужден иначе оправдывать газоснабжение Донбасса в своей отчетности. Фактически, есть два пути. Поставлять газ в мятежный регион можно через компанию-посредника, которой не страшно попасть под санкции, пишет "Коммерсант". Но по закону у России только "Газпром" имеет право на экспорт голубого топлива за рубеж. Так что этот вариант отпадает.

Второй вариант – списывать деньги за поставленные в Донбасс объемы на технологические нужды оператора газотранспортной сети. У "Газпрома" это большая статья расходов, поэтому прибавленные к ней траты на ЛНР и ДНР будут не слишком заметны. Суть в том, что Россия будет бесплатно снабжать Донбасс газом, как делала это уже в течение пяти прошлых лет.

Киев настаивает на возвращении Донбасса под свое управление. При этом отказ от газоснабжения региона оправдывает тем, что поврежден трубопровод. Однако с 2015 г. его так и не чинят. А за поставки газа в регион напрямую из России Украина подала в суд на "Газпром".