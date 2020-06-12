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Жена Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус. Об этом информирует РИА "Новости". Информацию подтвердили в офисе руководителя Незалежной.
Телеграм-канал "Зрада чи Перемога" сообщает, что она чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни у Елены не наблюдается. Тесты главы государства и его детей оказались отрицательными. В настоящий момент Зеленская находится на амбулаторном лечении.
Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Россия не стала приглашать президента Незалежной на Парад Победы в Москве.
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