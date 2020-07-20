Бойцов прикрывали Су-30СМ и целая группировка кораблей

Морские пехотинцы Черноморского флота отработали высадку на крымское побережье. При этом их поддерживали Су-30СМ в воздуха и фрегаты ЧФ с моря.

Соответствующее видео опубликовало РИА "Новости". На нем можно хорошо разглядеть большие десантные корабли проекта 775, один из которых – "Новочеркасск" под номером 142.

Затем на песчаный берег из кораблей выезжают БТР с пехотинцами, после чего показывается работа командиров в штабе. В это же время в море разворачивается целая корабельная группировка. В частности, по номеру 494 легко узнается фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович". Его сопровождают еще пять кораблей, среди которых можно определить малые ракетные корабли проекта 1234 "Овод".

После этого на взлет уходит пара Су-30СМ и смещается в сторону моря. При этом летчики запускают ракеты, правда по видео невозможно определить, по каким целям.

Очередные учения в Крыму можно рассматривать как ответные действия на маневры НАТО и Украины в Черноморском регионе. Киев периодически грозит российским морякам береговым ракетным комплексом "Нептун", а ВМС США периодически отправляют в Черное море эсминцы типа "Арли Берк" с Томагавками. А накаунуне на Украине стартовали ежегодные учения Sea Breeze.