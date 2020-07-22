У Москвы и Пекина будет лишь 10 минут на ответ

США имеют возможность нанести России парализующий удар крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. При этом, в результате первого удара могут быть уничтожено до тысячи стратегических объектов на территории РФ и Китая.

Об этом на страницах журнала "Военно-промышленный курьер" написал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его словам, за один вылет ВВС США могут задействовать 2500-3000 самолетов тактической и палубной авиации, чтобы нанести удары на глубину порядка 600 км. Параллельно корабли и подлодки в состоянии задействовать 3000 корабельных крылатых ракет морского базирования. А стратегические бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2 за вылет могут выпустить до 1200 крылатых ракет, вроде AGM-158.

Сивков добавил, что этому должна предшествовать длительная подготовка и информационная кампания, что совершенно справедливо. На данный момент бомбардировщики США могут нанести удар крылатыми ракетами, но весьма ограниченный. Будут задействованы лишь те самолеты, которые находятся на боевом дежурстве, и о тысячах ракет речь не идет. Хотя и это будет весьма ощутимо. То же самое можно сказать и о корабельных группировках.

Уже подготовка к такой массированной атаке должна вызвать ответные действия у России. В случае нанесения подобного, парализующего удара, который будет длиться примерно час, у России и Китая будет лишь 10-15 минут на принятие решения о нанесении ответного ядерного удара.