Дания призвала альянс разработать конкурентоспособный арсенал

НАТО может спровоцировать РФ, что приведет к эскалации конфликта на территории Арктики или Прибалтики. Такое развитие событий вызывает вызывает беспокойство у Дании.

У России имеется вооружение, которое может нанести серьезный удар по всем членам альянса в Прибалтике. Многие военные специалисты полагают, что такая же ситуация развернется в Арктическом регионе.

МиГ-31 ВВС России вполне способен совершить полет до Гренландии со стороны Северного Ледовитого океана. Российские истребители могут пускать снаряды, которые пересекают космическое пространство и затем возвращаются в земную атмосферу. Их скорость выше световой в несколько раз. Речь идет о ракете "Кинжал", факт существования которой меняет баланс сил в регионе. По этой причине Штаты должны создать конкурентное оружие.

При попадании "Кинжала" американская авиабаза "Туле" в Гренландии может легко быть стерта с лица земли. Два года назад военные специалисты заявляли, что ракета создана для сдерживания НАТО. И тогда РФ уже предупреждала о других опасных "новинках" в своем арсенале.

Как отмечает источник, Дания крайне внимательно наблюдает вместе с альянсом за безопасностью на Прибалтике. Отчет центра RAND четырехлетней давности гласил, что за какие-то два дня можно захватить столицы трех балтийских стран.

Даже если НАТО решит нарастить в регионе мощь, России не составит труда взять под контроль Эстонию, Латвию и Литву, хотя боевой конфликт с РФ в настоящее время маловероятен. В случае войны Кремль будет стремиться не столько к расширению территорий, сколько к переносу фронта подальше от столицы.

Пока что, отмечает Berlingske, Минобороны России делает ставку на оружие немассового поражения. РФ, несмотря на свой ядерный потенциал, имеет в своем распоряжении альтернативные средства ведения войны.

Ранее один из китайских экспертов заявил, что НАТО в Черном море провоцирует Россию на агрессию.

