Эксперт: НАТО в Черном море провоцирует Россию на агрессию

Эксперт: НАТО в Черном море провоцирует Россию на агрессию
Фото: Impact Press Group/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американцы пытаются угрожать объектам РФ в Крыму

Россия в состоянии дать адекватный отпор Украине и США в Черном море. С таким мнением выступил китайский эксперт Дювен Лонг в издании Sohu. Он полагает, что стартовавшие 20 июля американо-украинские учения в Черноморской акватории "Си Бриз 2020" несут в отношении Москвы провокационный характер, поскольку на них планируется отработать условное уничтожение ЧФ России.

По его словам, что наше военное руководство не станет спокойно наблюдать за подобной провокацией, и напомнил, что Минобороны уже направило российские корабли, чтобы отслеживать ракетный эсминец ВМС США "Портер", который 19 июля вошел в Черное море.

Вообще в маневрах "Морского бриза", помимо штатовских и украинских судов, участвуют представители и других иностранных флотов – всего 2 тыс военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти государств-членов Североатлантического блока.

"В настоящее время в Черном море демонстрируется растущий потенциал США и НАТО, основной целью которых является создание угрозы для российских операций, включая военные объекты в Крыму", – цитирует издание "ПолитРоссия" Лонга.

Китаец предположил, что Вашингтон с партнерами решил поиграть мускулами перед Москвой, однако может и доиграться: Россия способна ответить на провокации НАТО и Незалежной. Эксперт из Поднебесной напомнил, что за три дня до начала " "Си Бриз" Военно-Морской флот РФ провел внезапную проверку боеготовности частей, базирующихся в районе Черного моря.

"Россия должна сказать твердое нет США и НАТО, используя свои способности к быстрой мобильности и дальним ударам. Противник должен понимать, что, если есть угроза вторжения – по суше, по морю, и по воздуху – Россия полностью способна справиться с этим", – заявил Лонг.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона и Киева в Черноморской акватории выглядят очень сомнительно и неэффективно, и напугать подобным образом Москву вряд ли получится – она ответит на угрозы.

Учения "Sea Breeze" Украина совместно со своими новыми партнерами проводит уже несколько лет. В этом году из-за пандемии программа маневров сокращена: они проходят без контактов среди военнослужащих, ограничены лишь морской фазой и участием авиации. Учения завершатся 26 июля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Какие регионы выплатят компенсации за путешествия в России

В акции участвуют 44 субъекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей