Американцы пытаются угрожать объектам РФ в Крыму

Россия в состоянии дать адекватный отпор Украине и США в Черном море. С таким мнением выступил китайский эксперт Дювен Лонг в издании Sohu. Он полагает, что стартовавшие 20 июля американо-украинские учения в Черноморской акватории "Си Бриз 2020" несут в отношении Москвы провокационный характер, поскольку на них планируется отработать условное уничтожение ЧФ России.

По его словам, что наше военное руководство не станет спокойно наблюдать за подобной провокацией, и напомнил, что Минобороны уже направило российские корабли, чтобы отслеживать ракетный эсминец ВМС США "Портер", который 19 июля вошел в Черное море.

Вообще в маневрах "Морского бриза", помимо штатовских и украинских судов, участвуют представители и других иностранных флотов – всего 2 тыс военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из девяти государств-членов Североатлантического блока.

"В настоящее время в Черном море демонстрируется растущий потенциал США и НАТО, основной целью которых является создание угрозы для российских операций, включая военные объекты в Крыму", – цитирует издание "ПолитРоссия" Лонга.

Китаец предположил, что Вашингтон с партнерами решил поиграть мускулами перед Москвой, однако может и доиграться: Россия способна ответить на провокации НАТО и Незалежной. Эксперт из Поднебесной напомнил, что за три дня до начала " "Си Бриз" Военно-Морской флот РФ провел внезапную проверку боеготовности частей, базирующихся в районе Черного моря.

"Россия должна сказать твердое нет США и НАТО, используя свои способности к быстрой мобильности и дальним ударам. Противник должен понимать, что, если есть угроза вторжения – по суше, по морю, и по воздуху – Россия полностью способна справиться с этим", – заявил Лонг.

Он подчеркнул, что действия Вашингтона и Киева в Черноморской акватории выглядят очень сомнительно и неэффективно, и напугать подобным образом Москву вряд ли получится – она ответит на угрозы.

Учения "Sea Breeze" Украина совместно со своими новыми партнерами проводит уже несколько лет. В этом году из-за пандемии программа маневров сокращена: они проходят без контактов среди военнослужащих, ограничены лишь морской фазой и участием авиации. Учения завершатся 26 июля.