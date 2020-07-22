Летчик Су-57 учит вьетнамцев лучше летать на Су-30 - видео

Пилоты делятся опытом, как во времена СССР

Летчики-испытатели ОКБ "Сухого", герой России Сергей Богдан и Сергей Чернышев прилетели во Вьетнам учить местных пилотов мастерству. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Dambiev.

Сообщается, что мастер-класса порходят в расположении 927-го истребительного авиаполка 371-й авиационной дивизии ВВС Вьетнамской народной армии.

Сергей Богдан чаще летает на Су-57, однако во Вьетнаме его ждал тоже хорошо ему знакомый Су-30, а точнее Су-30МК2В, специальная версия для Ханоя.


Видео напомнило события, происходившие в 60-е годы, когда советские пилоты учили вьетнамцев летать на МиГ-21. Позже из местных пилотов получилось несколько настоящих асов, которые сбивали самолеты ВВС США во время войны.

Александр ИЛЬИН

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