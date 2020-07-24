Истребители с заправками летят в Каир

В интернете опубликовали первые фотографии истребителей Су-35С, изготовленных по контракту для ВВС Египта. Снимки выложили в сообществе "Вконтакте" NskPlanes.

Сообщается, что самолеты видели в Новосибирске, куда они прилетели из Комсомольска-на-Амуре для дозаправки. Затем истребители уже сфотографировали предположительно в подмосковном Жуковском.

Позже Су-35С с серийными номерами 9210, 9211, 9212, 9213 и 9214, вероятно, полетели в сторону Египта, делая похожие остановки. Воздушный танкер с самолетами замечен не был, и это понятно, так как это достаточно дорого.

Россия и Египет подписали контракт 19 марта 2018 года о поставке не менее 24 истребителей Су-35С. Журнал The Drive упоминает количество от 24 до 31 самолетов. Сумма контракта составила $2 млрд, а поставки ожидаются между 2020 и 2023 годами.

Ранее Египет получил 46 истребителей МиГ-29М, а также двухместных МиГ-29М2 в рамках контракта 2015 года. Кроме того, Каир заказал 24 "Рафаля" у Франции на $6,8 млрд. Как считает The Drive, Египет по-прежнему заинтересован покупать технику у США, однако при этом не прочь купить недорого российские самолеты. Сравнивая суммы контрактов на Су-35С и "Рафали", можно оценить, насколько дешевле обошлись египтянам "Фланкеры".

В ноябре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер пригрозили Египту санкциями, если он купит у России Су-35С. Однако уже в мае этого года страны нашли компромисс: Вашингтон одобрил большой пакет вооружений для Каира, включая модернизацию египетских "Апачей" АН-64.