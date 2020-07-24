Индия показала замену Су-57

Индия показала замену Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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В Нью-Дели даже договорились о закупке английских двигателей

Индии не будет нужен российский Су-57 или американский F-35, так как уже к 2024 году она планирует поднять в небо свой истребитель пятого поколения AMCA. Как пишет Shephardmedia, ВВС Индии, компания HAL и Агенство по развитию авиации и космонавтики максимально форсировали программу перспективного самолета.

На данный момент утвержден макет двухдвигательного одноместного самолета. На первом этапе планируется вооружить AMCA шесть эскадрилий. Первые полеты прототипов ожидаются в середине 20-х годов, а в полном объеме истребитель начнет поступать в строевые части в 2029 году. К 2036 году должна выйти версия Мк2.

Для производства самолета индийцы планируют привлечь местные частные компании, а также иностранных производителей. В частности, у британской Rolls-Royce индийцы хотят закупить 140 двигателей General Electric F414. К слову, такие же будут стоят на корейских KF-X.

Естественно, ракеты истребитель будет прятать в отсеке, чтобы быть менее заметным на радаре. Но как подчеркнул глава Airbus India Анил Гупта, сегодняшние индийские ракеты класса "воздух-воздух" имеют длину 3,6 метра, поэтому придется разработать боеприпасы меньше.

По данным Shephardmedia, индийский истребитель будет пилотируемым, и только затем будет рассматриваться беспилотный вариант. Пока, как утверждает издание, ссылаясь на инженера в IAF, в этом плане часто желаемое выдается за действительное.

Возврата к совместной российского-индийской программе по производству истребителя пятого поколения FGFA не будет. Как заявил маршал авиации Индии Ракеш Бхадаурия, никаких планов по возобновлению этой программы у Индии нет, и страна сконцентрирована на своем самолете.

Так, в 2018 на НИОКР истребителя уже было выделено $60 млн. При этом Бхадаурия признал, что проблемы возникнут, так как ни одна страна не хочет делиться технологиями истребителей пятого поколения.

Индии нужен истребитель пятого поколения по одной простой причине: он есть у Китая. Пока Нью-Дели очень далек от того, чтобы сделать такую машину. Деньги, потраченные на проект пока ничтожны по сравнению с теми затратами, которые потратили на свои детища США, Россия и Китай.

Выход Индии из программы FGFA ударил не только по Су-57, но и ВВС Индии, которые фактически остались без истребителя пятого поколения на ближайшие 5-7 лет. Некоторые эксперты полагают, что лишь торг, и в ближайшем будущем Индия все же рассмотрит покупку Су-57. Но для этого нужно хотя бы запустить истребитель в серию.

Александр ИЛЬИН

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