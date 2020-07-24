Российский истребитель перехватил "Посейдон" над Черным морем

Российский истребитель перехватил "Посейдон" над Черным морем
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы устроили себе "пятидневку" на подлете к Крыму

Второй день подряд российский истребитель Су-27 поднялся на перехват американского разведчика "Посейдон" над Черным морем. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Сообщается, что "Посейдон" летел над нейтральными водами Черного моря и воздушное пространство России не нарушал. Летчик Су-27 подождал, пока американец совершит разворот от границы, а затем вернулся на домашний аэродром.

В четверг произошел аналогичный случай. На перехват "Посейдона" также поднимался Су-27.

В Черном море сейчас проходят учения Sea Breeze. в которых принимают участие США и страны НАТО. Кроме того, маневры проводит и Черноморский флот. В частности, за американским эсминцем "Портер" следят сразу несколько кораблей ЧФ.

"Посейдон" могли интересовать российские подлодки в Черном море, а также российские корабли. Кроме того, экипаж самолета может вести радиоэлектронную разведку и шпионить за российскими объектами в Крыму.

Александр ИЛЬИН

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