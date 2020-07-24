F-35 бросили вызов России в Арктике

F-35 бросили вызов России в Арктике
Фото: Wikipedia
Пентагон превращает Аляску в свой "Крым"

Бороться с российским влиянием в Арктике будут американские F-35A и F-22 на Аляске. Накануне ВВС США обнародовали Арктическую стратегию, в котором этот регион указан как одним из наиболее стратегически значимых. Более того, Арктика даже называется краеугольным камнем, с которого Пентагон будет наблюдать за происходящим и "проявлять бдительность". Слова секретаря ВВС США Барбары Баретт приводит журнал The Drive.

Первая пара самолетов F-35A прилетела в Аляску в апреле этого года. Истребители усилили крыло F-22 с базы Элмендорф-Ричардсон, а также "красную эскадрилью" на F-16, пилоты которой на учениях изображают русских.

На базе Эйлсон в штате Аляска ждут целое крыло F-35A из 54 истребителей. Ожидается, что самолеты перебросят в начале 2022 года. При этом в распоряжении "тридцать пятых" будут воздушные танкеры, чтобы летчики могли действовать на больших расстояниях.

Все это представляет реальную опасность для российских военных объектов, причем как в Арктике, так и на Дальнем Востоке. В ВВС США так и говорят, что F-35 могут добраться до европейского и Азиатско-Тихоокеанского театров военных действий. Ожидается, что на базе Эйлсон количество летчиков и техников возрастет до 3250 человек. Уделяется внимание и самой технике.

Американцы неслучайно испытывали F-35A на Аляске в 50-градусный мороз. Испытания проходили совместно с норвежцами, у которых, к слову, тоже на вооружении F-35A. Пентагон не жалеет денег на полеты и оборудование базы.

Практически то же самое делает и Россия, достаточно вспомнить "Трилистник", арктические "Торы" и новые ледоколы. США приняли вызов и пустились в гонку вооружений, оспаривая у России регион, который с таянием ледников может стать буквально золотым из-за огромных залежей полезных ископаемых. 

Александр ИЛЬИН

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