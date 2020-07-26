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Президент России Владимир Путин принял 26 июля военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Во время своего выступления глава государства сообщил, что в России в ближайшее время появится гиперзвуковые ударные комплексы, подобных которым нет ни у одной другой страны в мире.
Повышение сил флота также будет достигаться с помощью современных цифровых технологий, беспилотных подводных аппаратов, передает слова лидера россиян "Интерфакс".
Путин также рассказал, что в 2020-м флот получит 40 новых кораблей и судов разных классов, отмечает RT.
Президент России также поздравил россиян с Днем ВМФ.
"Служба на море не каждому по плечу",
– цитирует главу государства телеграм-канал RT. Президент добавил, что в военно-морской флот идут по зову сердца, осознавая, что для такой службы нужна смелость и сила духа, самодисциплина, умение жить и работать в команде.
Перед началом парада Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу на катере обошли строй кораблей в Финском заливе. Видео опубликовал телеграм-канал "Пул №3№.
В параде впервые приняло участие океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский". Роликом поделился телеграм-канал "Комсомольской правды".
Телеграм-канал RT также показал кадры с головным кораблем серии "Каракурт" "Мытищи", который несет вертикальные пусковые установки "Калибр".
Вскоре также стало известно, что военные успешно завершили испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Парады также прошли и в других городах России. В Североморске в морском шествии поучаствовало 14 кораблей, во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском – 15. В Дагестане, Севастополе и Балтийске также россияне смогли посмотреть на военно-морскую мощь страны, пишет НТВ.
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