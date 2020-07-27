Беспилотники как будто сделали на одном заводе

В США сфотографировали секретный дрон-разведчик RQ-170, который внешне оказался настоящей копией российского С-70 "Охотник". Снимки опубликовал американский журнал The Drive. На них БПЛА садится на аэродром "Завода 42" в Палмдейле в Калифорнии. В этом местечке находится база Skunk Works, экспериментального отдела Lockheed Martin, которое, в частности, занималось разработкой SR-71 и многих других уникальных летательных аппаратов.

По данным издания, в свое время именно RQ-170 раздобыл данные о местоположении Усамы Бен Ладена, а затем попал в руки иранцев. В настоящее время эти дроны работают в Кандагаре, на базе ВВС Кунсан в Южной Корее, на острове Гуам, в Неваде, а также на базе Ванденберг в той же Калифорнии.

Размах крыльев RQ-170 составляет около 12 метров. Для сравнения, у российского "Охотника" размах 19 метров.

Как рассказывает очевидец, над дроном кружил легкомоторный самолет, а также два С-130, который, по всей видимости, ждали, когда приземлится RQ-170 и запрашивали об этом диспетчера.

Дрон был серого цвета с оранжевым, российский "Охотник" покрашен в более темный цвет, однако чисто визуально они очень похожи. Как отмечает The Drive. оранжевая отметина отлично маскирует дрон, так как его можно принять за какую-то летающую тарелку фрисби или небольшой оранжевый квадрокоптер.