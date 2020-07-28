Несмотря на запугивание Вашингтоном возможными санкциями, страны континента заинтересованы в продукции нашего ВПК

"Потрепанная" бесконечными западными рестрикциями, Россия активизировала усилия по продаже своего оружия в Юго-Восточную Азию, стремясь улучшить экономику страны и диверсифицировать дипломатические отношения во все более поляризованном мире. Об этом пишет японское издание Nikkei Asian Review (Nikkei).

Так, посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева на днях выразила большие надежды на закупки Индонезией российских истребителей Су-35. Власти этой страны еще в 2018 г. подписали контракт на приобретение 11 таких самолетов на сумму в $1,1 млрд, несмотря на то, что США намекнули на санкционную дубину в отношении Джакарты, если сделка состоится.

"Санкции не помешают закупке качественного российского оружия", – заявила журналистам Воробьева.

Индонезия, которая рассматривает Су-35С как свои новые основные истребители, следит за действиями Москвы и Вашингтона.

Подтвердил сотрудничество с РФ в оружейной области и Вьетнам на состоявшейся в режиме онлайн 3 июля встрече высокопоставленных военных чиновников. Также в январе Россия поставила танки в Лаос, пишет издание.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, РФ продала 28% от всего экспортного оружия для государств азиатского региона в период с 2010-го по 2019 год. За предыдущее десятилетие, с 2000-го по 2009-й, эти показатели достигали 24%.

Между тем, продажи США просели с 23% до 18%. Более успешным оказался и Китай, который за последние два десятилетия увеличил экспорт оружия вдвое, однако Пекин все еще отстает от Москвы примерно на 8%.

Как пишут авторы статьи, считается, что российское оружие дешевле американских и европейских аналогов. Некоторые страны АСЕАН, такие как Индонезия и Таиланд, на фоне эпидемии коронавируса сократили расходы на оборону, хотя тот же Китай наращивает военную активность в Южно-Китайском море, что делает военную технику из РФ привлекательным вариантом.

"Россия гибко относится к способам оплаты, что дает ей преимущество среди развивающихся экономик", – сказал директор отдела политически исследований японского Национального института оборонных исследований Синдзи Хиодо.

Индонезия планирует внести половину оплаты за Су-35 с помощью экспорта пальмового масла, резины и других продуктов.

Экспортом оружия в Юго-Восточную Азию Москва намерена поднять экономику России, пострадавшую от продолжительных санкций со стороны Запада, в том числе от Вашингтона. Также она развивает многостороннее сотрудничество в ожидании возможного разрыва отношений между США и КНР.

Активное участие России в жизни азиатского континента дает региону больше дипломатических возможностей. Издание напоминает, что Южно-Китайское море сейчас является горячей точкой для Вашингтона и Пекина. Члены АСЕАН опасаются, что им придется выбирать между двумя державами, и вот тут Россия "может стать для нас переговорной фишкой с США и Китаем", заявил источник в МИД Индонезии.

Ранее сегодня глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным, сообщил о досрочном выполнении перед Турцией обязательств по первой части поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". По его словам, сумма контракта составила $2,5 млрд. "Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО", – цитирует пресс-служба Кремля Чемезова.

