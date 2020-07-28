В России предложили Китаю провести воздушный бой

В России предложили Китаю провести воздушный бой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заявления пекинской стороны о классификации истребителей пятого поколения в Москве назвали бредом и абсурдом

Утверждение китайского конструктора Яна Вэйя о том, что ударными истребителями пятого поколения являются лишь  американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57, звучат бредово. Об этом заявил летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Он предложил сравнить крылатую технику на практике.

Напомним, ранее сегодня портал Global Times вышла публикация, в которой приводится суждение замдиректора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC) и генконструктора J-20 Яна Вэйя о том, что концепция сверхманевренности истребителей была актуальна для машин четвертого поколения.

Сейчас, отмечает китаец, в арсенале современных самолетов появились новейшие ракеты средней дальности типа "воздух – воздух". Они позволяют ликвидировать цель за пределами прямой видимости, посему сверхманевренность уже не может помочь истребителю в воздушном бою.

В таком случае, указал Красноперов, к машинам пятого поколения можно отнести и отечественные ракетоносцы Ту-160.

"Но это же абсурд, они опираются не на сам самолет и его характеристики, а на вооружение и электронные системы, которые на нем установлены, на качество вооружения. Это полный бред", – сказал эксперт РИА ФАН.

Он назвал немыслимым заявление конструктора из Поднебесной, поскольку любой скоростной самолет, в том числе и советского производства, можно превратить в машину пятого поколения, разместив на нем новейшую электронику, современное вооружение и технологию "стелс". По его словам, у китайских коллег очень странный подход к классификации истребителей.

По мнению нашего эксперта, подобные статьи пишутся исключительно для продвижения своей политики и техники, а также чтобы на мировой арене принизить роль российского самолетостроения.

"Я бы предложил их сравнить на практике, в условиях воздушного боя, даже не ближнего, если они так боятся... Еще раз – выводы "специалистов" КНР можно назвать бредом", – резюмировал летчик-инструктор.

"Утро.ру" уже отмечало, что из Пекина уже не раз раздавались голоса о недостатках нашего Су-57.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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