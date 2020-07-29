Украинцы назвали катастрофой российский "Панцирь"

Украинцы назвали катастрофой российский "Панцирь"
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/www.globallookpress.com
В Киеве нашли связь между гибелью Boeing-737 отечественной компании в Тегеране о нашим ЗРПК

Увеличение скорости действия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" с помощью замены человека на автоматизированные системы управления, что предполагает использование искусственного интеллекта, может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское издание Defense Express.

В статье отмечается, что такое нововведение чревато гибелью гражданского населения.

По данным авторов, аналогичная система создавалась еще в советские времена и предназначалась ЗРК "Тор", который с версией "Тор-М1" может интегрироваться в единую ПВО. Комплекс получил возможность самостоятельно вести мониторинг воздушного пространства и наносить удар без участия оператора.

Это связано с тем, что "Тор", как и "Панцирь" – системы ближнего радиуса действия с дальностью обнаружения целей около 30 км и уничтожения до 20 км, "но это, как говорят, в идеальных условиях полигона", говорится в статье.

"Однако полное исключение оператора из системы управления комплекса может привести к катастрофическим последствиям. Один из которых, вполне возможно, произошел в небе Тегерана 8 января 2020, когда комплексом "Тор" был уничтожен Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ", – пишут авторы.

Украинцев к данной конспирологической версии подтолкнул тот факт, что Киев никак не может получить "черные ящики" самолета, а также из-за "бестолковой пропагандисткой компании российских СМИ с попыткой "отбелить" "Тор"". Кроме того, обозреватели издания подозревают участие наших специалистов в модернизации иранских комплексов. Все это делает их версию гибели лайнера вполне реальной, но "критически невыгодной" для ВПК России.

О том, что наши "Панцири" будут работать без оператора, "Утро.ру" сообщало накануне.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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