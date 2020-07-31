Фрегат "Адмирал Эссен" сбил советскую ракету

Фрегат "Адмирал Эссен" сбил советскую ракету
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Моряки показали "Штиль-1" во всей красе

На Черноморском флоте вновь задействован реанимированный советский береговой ракетный комплекс "Утес". На этот раз внушительная ракета П-35 "Прогресс" угрожала фрегату проекта 11356Р, который и уничтожил ее из зенитно-ракетного комплекса "Штиль".

Соответствующее видео опубликовало Минобороны. На нем показан эффектный запуск тяжелой противокорабельной ракеты П-35. Затем – работа радара на фрегате и действия экипажа. Запуск ракеты у 9М317МЭ, которая, к слову, является "родственницей" 9М317 зенитно-ракетного комплекса "Бук", показан как минимум с шести точек.

При этом, летящая ракета "Прогресс" высвечивается на экране в рубке фрегата, на нем же видны корабли и ЗРК "Штиль". Вряд ли П-35 навели прямо на фрегат, так как это очень опасно, скорее всего, задачей фрегата было защитить условный корабль, являющийся мишенью для "Утеса".

Как пишет RT, всего в учениях принимали участие более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ. 

П-35 легко засечь современным радаром, однако сбить не так просто. Ее наведение осуществляется по радиовизору, ракета устойчива к помехам, а из-за высокой скорости ее практически невозможно сбить из морской артиллерии.

"Штиль-1" был показан неслучайно. Это относительно новый многоканальный комплекс с вертикальным стартом, который Россия активно продвигает на экспорт. Планируется, что ЗРК заменит "Ураган", "Еж" и другие похожие системы. Пока "Штиль-1" оборудованы только фрегаты проекта 11356. Фотографии ракеты ранее публиковало издание "Оружие Отечества".

Александр ИЛЬИН

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