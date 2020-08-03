Использование нового мощного российского оружия вызывает обоснованные опасения

Подводная лодка "Белгород" должна поступить на вооружение ВМФ России до конца 2020 года. Ее уникальность не только в большой грузоподъемности и малошумности, но и в размещенном на борту вооружении. "Белгород" – первый носитель ядерного дрона "Посейдон", который уже окрестили "торпедой Судного дня". Использование подводного беспилотника не только дает России значительные преимущества, но и несет большие риски, указал военный эксперт Александр Жилин.

Важно, что "Посейдон" сможет находиться на боевом дежурстве постоянно и выполнять задачи в любое время. У него нет ограничений, который накладывает необходимость присутствия человека. Однако тот факт, что управляет ядерным беспилотником огромной мощности компьютерная программа, вызывает опасения.

"Возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление", – отметил эксперт в комментарии РИА "Новости".

Однако, по словам Жилина, российские конструкторы предусмотрели "колоссальную защиту" от внешнего вмешательства в управление дроном.

"Посейдон" – это роботизированная торпеда, способная развивать большую скорость и самостоятельно рассчитывать оптимальный маршрут до цели, которой могут быть как крейсеры противника, так и прибрежные базы. Предусмотрено обычное боевое и ядерное оснащение. Во втором случае мощность боеголовки может достигать 100 мегатонн – это вдвое больше, чем было в самой крупной ядерной бомбе, испытанной на Земле. Испытание боевого дрона намечено на осень 2020 года. В США уже ищут способы уничтожения новой российской торпеды.