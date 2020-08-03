Эксперт: управление ядерной торпедой "Посейдон" могут перехватить хакеры

Эксперт: управление ядерной торпедой "Посейдон" могут перехватить хакеры
Кадр youtube.com
Использование нового мощного российского оружия вызывает обоснованные опасения

Подводная лодка "Белгород" должна поступить на вооружение ВМФ России до конца 2020 года. Ее уникальность не только в большой грузоподъемности и малошумности, но и в размещенном на борту вооружении. "Белгород" – первый носитель ядерного дрона "Посейдон", который уже окрестили "торпедой Судного дня". Использование подводного беспилотника не только дает России значительные преимущества, но и несет большие риски, указал военный эксперт Александр Жилин.

Важно, что "Посейдон" сможет находиться на боевом дежурстве постоянно и выполнять задачи в любое время. У него нет ограничений, который накладывает необходимость присутствия человека. Однако тот факт, что управляет ядерным беспилотником огромной мощности компьютерная программа, вызывает опасения.

"Возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление", – отметил эксперт в комментарии РИА "Новости".

Однако, по словам Жилина, российские конструкторы предусмотрели "колоссальную защиту" от внешнего вмешательства в управление дроном.

"Посейдон" – это роботизированная торпеда, способная развивать большую скорость и самостоятельно рассчитывать оптимальный маршрут до цели, которой могут быть как крейсеры противника, так и прибрежные базы. Предусмотрено обычное боевое и ядерное оснащение. Во втором случае мощность боеголовки может достигать 100 мегатонн – это вдвое больше, чем было в самой крупной ядерной бомбе, испытанной на Земле. Испытание боевого дрона намечено на осень 2020 года. В США уже ищут способы уничтожения новой российской торпеды.

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