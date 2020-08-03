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Тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники "Охотник" поступят в российскую армию в 2024 г. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Отметим, данный беспилотник считается ведомым истребителя Су-57.
По словам представителя ОАК, компания получила от Минобороны задачу максимально сдвинуть сроки сдачи оборонному ведомству "Охотников" "влево".
"Чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем", – цитирует пресс-служба Кремля менеджера.
Слюсарь подчеркнул, что подобное оружие сейчас, кроме России, проектируют и производят лишь в США и Китае.
Также он рассказал главе государства о перспективах обновленного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, который до конца августа должен подняться в небо в Таганроге.
"Машина не только на базе старого планера. Планер мы тоже переделали: мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера", – отметил Слюсарь.
"Утро.ру" неоднократно писало об "Охотнике". Так в начале июня мы сообщали, что
первый отечественный ударный тяжелый беспилотник С-70 будет застрахован на почти 1,3 млрд рублей.
В конце сентября прошлого года Минобороны обнародовало видео совместного полета Су-57 и "Охотника"., работа над которым максимально засекречена.
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