Минобороны затребовал ускорить работы над секретным отечественным дроном

Тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники "Охотник" поступят в российскую армию в 2024 г. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Отметим, данный беспилотник считается ведомым истребителя Су-57.

По словам представителя ОАК, компания получила от Минобороны задачу максимально сдвинуть сроки сдачи оборонному ведомству "Охотников" "влево".

"Чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем", – цитирует пресс-служба Кремля менеджера.

Слюсарь подчеркнул, что подобное оружие сейчас, кроме России, проектируют и производят лишь в США и Китае.

Также он рассказал главе государства о перспективах обновленного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, который до конца августа должен подняться в небо в Таганроге.

"Машина не только на базе старого планера. Планер мы тоже переделали: мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера", – отметил Слюсарь.

"Утро.ру" неоднократно писало об "Охотнике". Так в начале июня мы сообщали, что первый отечественный ударный тяжелый беспилотник С-70 будет застрахован на почти 1,3 млрд рублей.



В конце сентября прошлого года Минобороны обнародовало видео совместного полета Су-57 и "Охотника"., работа над которым максимально засекречена.