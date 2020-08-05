СУ-57 получил особое остекление от вспышки ядерного взрыва

СУ-57 получил особое остекление от вспышки ядерного взрыва
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Разработчики применили покрытия на основе золота и сплава индий-олово

Истребитель пятого поколения Су-57 получил остекление кабины, которое сможет защитить пилота от света ядерного взрыва и различных видов излучений. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика самолета, ОНПП "Технология" Андрей Силкин в ходе единого дня приемки Минобороны России продукции ВПК.

Он отметил, что улучшенное остекление способно защитить экипаж истребителя от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Также с помощью новых материалов достигнута радиолокационная незаметность кабины.

"В два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы", – цитирует "Интерфакс" Силкина.

Разработчики смогли достичь таких показателей, применив технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово, подчеркнул гендиректор.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2020 г. в армию поступили свыше 1,1 тыс единиц современного вооружения, в том числе 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 бронемашин, три новых и два отремонтированных корабля, а также 21 радиолокационную станцию в различных модификациях, пишет РИА "Новости".

Глава Минобороны заметил, что до конца года осталось совсем мало времени, поэтому призвал представителей отечественного ВПК поторопиться с выполнением госзаказов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арендатор способного достроить "Северный поток - 2" трубоукладчика отказался от работ

Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США

Россиян лишили смысла держать деньги в банках

Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей