Разработчики применили покрытия на основе золота и сплава индий-олово

Истребитель пятого поколения Су-57 получил остекление кабины, которое сможет защитить пилота от света ядерного взрыва и различных видов излучений. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика самолета, ОНПП "Технология" Андрей Силкин в ходе единого дня приемки Минобороны России продукции ВПК.

Он отметил, что улучшенное остекление способно защитить экипаж истребителя от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Также с помощью новых материалов достигнута радиолокационная незаметность кабины.

"В два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы", – цитирует "Интерфакс" Силкина.

Разработчики смогли достичь таких показателей, применив технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово, подчеркнул гендиректор.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2020 г. в армию поступили свыше 1,1 тыс единиц современного вооружения, в том числе 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 бронемашин, три новых и два отремонтированных корабля, а также 21 радиолокационную станцию в различных модификациях, пишет РИА "Новости".

Глава Минобороны заметил, что до конца года осталось совсем мало времени, поэтому призвал представителей отечественного ВПК поторопиться с выполнением госзаказов.

