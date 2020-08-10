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Боевые машины на унифицированной платформе "Бумеранг" представляют собой амфибию на колесах. В интернете появились ее технические характеристики.
Как сообщает ИА "Вестник Мордовии" со ссылкой на сайт ООО "Военно-промышленная компания", масса БМП составляет 34 тыс кг. При этом грузоподъемность машины при сохранении плавучести достигает 6300 кг, а без нее – 10700 кг. "Бумеранг" может развивать скорость до 100 км в час и преодолевать препятствие высотой до 60 см.
Внутрь амфибии помещается 11 военнослужащих – три члена экипажа и восемь десантников.
Баллистическая броня обеспечивает стойкость БМП к 30-мм боеприпасам, а противоминная защита обитаемого отделения – 8 кг в тротиловом эквиваленте.
По словам военного эксперта Виктора Литовкина, амфибия может следовать по любому бездорожью с большой скоростью. В ее арсенале скорострельная 57-мм пушка, противотанковые управляемые снаряды, система управления, пишет "ПолитЭксперт".
Отмечается, что "Бумеранг" будет не только выполнять боевые задачи по защите государства, но и участвовать в гражданских акциях, например, по ликвидации стихийных бедствий.
Бронемашины будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который стартует 23 августа в подмосковном парке "Патриот".
В апреле текущего года "Утро.ру" сообщало, что
"Рособоронэкспорт"
планирует продвигать "Бумеранг" зарубежным клиентам. В частности, к машине уже проявили интерес
страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ
.
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