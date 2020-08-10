Раскрыты характеристики новейшей боевой амфибии "Бумеранг"

Раскрыты характеристики новейшей боевой амфибии "Бумеранг"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
БМП будет представлена на форуме "Армия-2020"

Боевые машины на унифицированной платформе "Бумеранг" представляют собой амфибию на колесах. В интернете появились ее технические характеристики.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии" со ссылкой на сайт ООО "Военно-промышленная компания", масса БМП составляет 34 тыс кг. При этом грузоподъемность машины при сохранении плавучести достигает 6300 кг, а без нее – 10700 кг. "Бумеранг" может развивать скорость до 100 км в час и преодолевать препятствие высотой до 60 см.

Внутрь амфибии помещается 11 военнослужащих – три члена экипажа и восемь десантников.

Баллистическая броня обеспечивает стойкость БМП к 30-мм боеприпасам, а противоминная защита обитаемого отделения – 8 кг в тротиловом эквиваленте.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, амфибия может следовать по любому бездорожью с большой скоростью. В ее арсенале скорострельная 57-мм пушка, противотанковые управляемые снаряды, система управления, пишет "ПолитЭксперт".

Отмечается, что "Бумеранг" будет не только выполнять боевые задачи по защите государства, но и участвовать в гражданских акциях, например, по ликвидации стихийных бедствий.

Бронемашины будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который стартует 23 августа в подмосковном парке "Патриот".

В апреле текущего года "Утро.ру" сообщало, что "Рособоронэкспорт" планирует продвигать "Бумеранг" зарубежным клиентам. В частности, к машине уже проявили интерес страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и СНГ .

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Политолог: Лукашенко силой захватывает власть

Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт

Рубль укрепится к осени

Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей