Вашингтон ускоряет испытания новейшего гиперзвукового вооружения

Пентагон достиг важной вехи в программе создания ракет с новым испытанием платформы AGM-183A. Об этом пишет американское издание Military Watch.

Военно-воздушные силы США провели заключительное испытание Lockheed Martin AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) – гиперзвуковой ракеты, развертываемой с тяжелых самолетов и предназначенной для того, чтобы американские военные в воздухе превосходили своих противников.

"Ускоренная работа над AGM-183A последовала после того, как Россия и Китай представили ряд революционно новых гиперзвуковых вооружений, таких как воздушная пусковая платформа Х-47M2 "Кинжал", показанная в 2018 году, и наземная пусковая платформа DF-17, находящаяся на вооружении с 2019 года", – говорится в статье.

Отмечается, что Вашингтон увеличил финансирование работ над созданием своего гиперзвукового оружия с середины 2018 г. в ответ на новое российскую ракету, и AGM-183A обещает превзойти любой из ныне существующих аналогов, в том числе наш Х-47M2. Одновременно американцы признают, что на сегодняшний момент "Кинжал" считается самой мощной в мире тяжелой ракетой класса "воздух-земля".

Последнее испытание AGM-183A состоялось 8 августа на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, где ракета была выпущена тяжелым бомбардировщиком B-52H Stratofortress. Стрельба проведена 419-й летно-испытательной эскадрильей и Объединенными испытательными силами Global Power Bomber.

Телеметрия и GPS-данные успешно переданы с ракеты на наземные станции военно-морского полигона Пойнт-Мугу на калифорнийском побережье. Также в ходе испытаний проверена системная интеграция с В-52 и отработаны концепции операций, которые будут проведены во время первого испытательного полета ракеты-носителя. Он запланирован на конец текущего года.

"Это важная веха для программы, команды и наших ВВС ... ARRW – это первый шаг в обеспечении наших истребителей гиперзвуковыми возможностями, меняющими правила игры", – заявил исполнительный директор программы, бригадный генерал Хит Коллинз, комментируя недавние испытания.

При этом B-52 времен войны во Вьетнаме является самым старым американским бомбардировщиком, однако Пентагон считает его невероятно способным, поскольку у него низкие требования к техническому обслуживанию, высокая скорость боевых вылетов и превосходная надежность. Военное ведомство немерено сохранить платформу для эксплуатации даже после выхода на пенсию гораздо более новых самолетов таких, как B-1B и B-2.

Добавим, что ранее в этом году президент США Дональд Трамп объявлял, что Штаты изобретают свою "супер-пупер ракету". "Утро.ру" писало, что Пентагон подтвердил Пентагона о разгоне ракеты до скорости 17 Махов на весенних испытаниях.

