Индусы не справились с нашей машиной в ходе военного биатлона три года назад

В Индии жестко раскритиковали российский танк Т-90. Причем сделано это почему-то в экономическом издании Financial Express Там решили сравнить отечественные бронемашины "Арджун" и нашу технику. Автором статьи выступил обозреватель Хума Сиддикви.

В своем материале он сослался на некоего высокопоставленного офицера вооруженных сил Индии, со слов которого у Т-90 "есть свои проблемы". Последние были выявлены индийскими военными в ходе танкового биатлона, который традиционно проводится в подмосковном Алабино. В данном случае, неудача представителей бывшей жемчужины Британской Империи постигла в августе 2017 г.

"Когда танкисты из 19 стран соревновались в смоделированных условиях боя, чтобы определить, какой из экипажей лучше, индийская армия потерпела поражение из-за того, что у основного и резервного танков Т-90 возникли механические проблемы", – говорится в статье.

При этом, работа экипажа и техперсонала делегации из Индии не оценивается. А ведь танк для биатлона подбирают сами участники игрищ.

Зато отмечается, что наши бронемашины "страдают куриной слепотой", поскольку их система ночного видения не функционирует при высоких температурах в пустыне. Из-за жары постоянно выходят из строя электронные системы Т-90.

"Для сравнения, "Арджун" обладает гораздо более совершенными способностями к ночному бою, не сталкивался с какими-либо проблемами при высоких температурах и даже не требует кондиционирования воздуха", – утверждает автор.

По словам военного эксперта, офицера индийской армии в отставке Б.Бхатия, у отечественной бронемашины высокий потенциал. Он считает, что Индии необходимо создавать танковые подразделения, которые смогут эффективно действовать в горной местности. Бхатия объясняет такую необходимость активностью Китая на приграничных территориях.

В настоящее время бронетанковые соединения индийской армии оснащены российскими танками Т-72 и Т-90 МБТ с ограниченным количеством танков "Арджун". Комитет кабинета министров по безопасности в 2019 г. одобрил закупку 464 основных боевых танков Т-90МС российского производства, подчеркивается в материале. Возможно, основная цель статьи – сподвигнуть оборонное ведомство страны покупать индийскую продукцию.