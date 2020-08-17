Адский гранатомет: в России рассекретили ручной "Солнцепек"

Адский гранатомет: в России рассекретили ручной "Солнцепек"
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Оружие войдет в состав экипировки третьего поколения

Для российских военных разработали новый гранатомет-огнемет 6С20 "Смесь". Он должен войти в экипировку" третьего поколения "Сотник", а по своей мощности не уступит снаряду от гаубицы.

О работе над оружием сообщалось еще в феврале прошлого года. Тогда же "Военное обозрение" публиковало первые фотографии комплекса, характеристики которого не раскрывались.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники, сейчас разработка уже завершается, а производить гранатомет будет АО "Химический завод Планта". По данным издания, государственные испытания должны завершить осенью 2021 года. В состав 6С20 войдут противотанковая граната, а также штурмовая с термобарическими зарядами.

Таким образом, "Смесь" будет представлять из себя этакую компактную версию "Солнцепека". Считается, что такое оружие будет особенно эффективно во время городских боев. К слову, гранатомет разрабатывали с учетом боевых действий в Сирии.

"Смесь" оборудуют съемным прицелом с ночной оптикой и лазерным дальномером. Известен и калибр гранат – 72,5 мм – стандартный для российских гранатометов. В вот подробные характеристики, такие как прицельная дальность, до сих пор держатся в секрете.

Александр ИЛЬИН

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