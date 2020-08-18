Беспилотники будут стартовать прямо с самолетов и вертолетов

США воодушевились успехами турецких беспилотников против российских "Панцирей" и разрабатывают собственные многоцелевые БПЛА для уничтожения средств ПВО. Однако в отличии от "Байрактаров", американские дроны будут стартовать с самолетов и вертолетов. Или даже с других беспилотников, например, MQ-1C Grey Eagle.

Кроме того, по данным журнала The Drive, который ссылается на документ Пентагона, эти беспилотники смогут работать с другими БПЛА, а также пилотируемыми аппаратами. Наконец, образуя рой, эти дроны будут формировать нечто вроде искусственного интеллекта и действовать автономно.

Интересно, что БПЛА будут делиться на виды. Одни планируется использовать для уничтожения средств ПВО, например, российских "Панцирей" и "Торов", а также реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", "Ураган".

Другие будут предназначаться для радиоэлектронной борьбы, а третьи сыграют роль камикадзе или просто будут использоваться для ударных целей.

В отличии от турецких "Байрактаров" и "Анка", дроны США меньше. При весе 100 килограммов крейсерская скорость аппарата составит 130 км в час, дальность – до 350 километров. В перспективе дальность будет увеличена до 650 километров. Планируется, что в случае необходимости дроны будут совершать "скачки" со скоростью свыше 1000 км/час.

Некоторые аппараты планируется оборудовать электрооптическими и инфракрасными камерами, а также датчиками, которые определяют координаты целей по электромагнитному излучению.

Когда точно дроны поступят на вооружении армии США не уточняется.

Ранее беспилотники турецкого производства хорошо зарекомендовали себя в Сирии и Ливии против средств ПВО российского производства.